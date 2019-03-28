Первое снижение ключевой ставки ЦБ произойдет в сентябре текущего года, следует из отчета аналитиков Deutsche по России.



«Сейчас мы ожидаем первое снижение ставки в сентябре...Согласно материалам ЦБ, опубликованным на этой неделе, потребительские инфляционные ожидания снизились до самого низкого уровня с мая 2018 года. Это подтверждает наше мнение о том, что первое снижение ставки ЦБ, вероятно, наступит уже в сентябре», — говорится в документе.

Эксперты напоминают, что нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ соответствует ставка 6—7%. По мнению аналитиков Deutsche Bank возвращение к верхнему уровню этого диапазона может произойти в 2020 году.

22 марта ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. В последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку 14 декабря 2018 года. Тогда регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.

Ранее ЦБ повысил ставку 14 сентября 2018 года с 7,25% до 7,5%.