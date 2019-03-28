В прошлом году ЦБ выявил на рынке 2 293 организации, которые занимались незаконной выдачей займов населению. Об этом на MFO RUSSIA FORUM 2019 сообщил начальник Управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков.

«У нас на 15 марта этого года было 214 микрофинансовых организаций в реестре. При этом, если говорить о «черных» кредиторах, то за прошлый год Центральным банком было выявлено, и передана в правоохранительные органы информация, о 2 293 нелегальных кредиторах. Это остаточно впечатляющая цифра», — сказал представитель Банка России. Он подчеркнул, что регулятор ведет работу, чтобы пресечь деятельность «черных» кредиторов.

Одно из нововведений — запрет нелегальным кредиторам требовать возврата выданных займов в судебном порядке. «Мы лишаем «черных» кредиторов экономического смысла их деятельности, поскольку они не смогут требовать назад то, что выдали», — пояснил Чирков.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной поручил регулятору разработать меры по повышению ответственности нелегальных организаций. Необходимые законопроекты практически доработаны, сообщил представитель ЦБ.

«Мы одновременно ужесточаем административную ответственность и в перспективе для исполнения поручения президента будет введена уголовная ответственность. Законопроект подготовлен, находится в настоящее время в аппарате правительства, находится на высокой степени готовности для внесения в Государственную думу», — отметил начальник Управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков.