Расписки компании En+ в ходе торгов на Московской бирже в четверг резко упали в цене после заявления совета директоров, который рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год.

Решение принято на фоне «исключительных проблем, с которыми компания столкнулась в 2018 году».

Согласно дивидендной политике En+, выплаты акционерам должны производиться не реже двух раз в год в размере 75% свободного денежного потока. В марте совет директоров En+ одобрил выплату промежуточного дивиденда за 2017 год.



К 15:54 мск расписки Еn+ стоили 526,8 рубля, снизившись на 3,8%. На минимуме котировки опускались до 500 рублей, потеряв к предыдущему торговому дню около 7%.