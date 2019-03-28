Британия не прекращала обмен налоговой информацией с Россией, а сообщения, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности, сказали RNS в пресс-службе Федеральной налоговой службы России (ФНС).

«Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС России информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединенного Королевства, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении службы.

В ведомстве отметили, что «между ФНС России и HMRC налажен качественный обмен налоговой информацией по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами (CbCreporting) в соответствии с Многосторонней конвенцией административной помощи в налоговых делах».

Ранее СМИ сообщали, что налоговая служба Великобритании прекратила с ФНС России автоматический обмен финансовой информацией. Так, источники Forbes заявляли, что российскую ФНС просто поставили перед фактом, не объяснив причин.