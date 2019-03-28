Сегодня с утра на малоликвидном пока рынке Форекс рубль растет к доллару более чем на 10 копеек, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По его словам, поддержат российскую валюту и очередные попытки доллара снизиться к основным мировым валютам: индекс доллара сегодня с утра снижается на 0,1%. После сильного снижения, рублю нужна передышка и как минимум небольшой отскок.

«При открытии торгов рубль может уйти в небольшой минус. Мы сохраняем прежние прогнозы по паре доллар/рубль в районе 64-65 рублей, и по паре евро/рубль — 72-73 рубля», - поясняет заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«Сегодня, на фоне слабости рынка сырья, можно ожидать дальнейшее снижение рубля, хотя и более скромными темпами. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,2-65,5 рубля, для европейской валюты — 72,2-73,6 рубля», - комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.