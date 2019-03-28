Дивидендная доходность по акциям Сбербанка за 2018 год может составить 8,5%, подсчитал аналитик Альфа-Банка Евгений Кипнис.

Однако это произойдет только в том случае, если банк увеличит объем средств, направляемых на выплаты акционерам. Это может произойти, если сделка по продаже DenizBank будет закрыта до 16 апреля 2019 года. На эту дату намечено заседание набсовета Сбербанка , где, в частности, планируется обсудить дивиденды за прошлый год. Как сообщило агентство Bloomberg, продажа DenizBank Emirates NBD может быть закрыта уже в начале апреля.

«Мы считаем, что это поддержит дивиденды Сбербанка», — написал в комментариях Евгений Кипнис.

По его оценке, инвесторы могут учитывать сделку при расчете предстоящих выплат. Аналитик полагает, что она позволит направить Сбербанку на дивиденды 50% чистой прибыли за 2018 год, что соответствует дивидендной доходности на уровне 8,5% при текущих уровнях котировок. В противном случае, ожидают в Альфа-Банке, будет выплачено 45% чистой прибыли за 2018 год, что все еще предполагает высокую доходность на уровне 7,7%. Это значительно превышает доходность 5,6% на предыдущую дату отсечения.