Адвокаты бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова предложили Басманному суду Москвы за освобождение своего подзащитного залог в 1 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



«Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия», — заявил его адвокат Александр Аснис.

В качестве альтернативы защита предлагает отпустить Абызова под домашний арест — то есть избрать любую меру пресечения, только не содержание под стражей. Причем защита просит суд поместить Абызова под домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие со своей стороны настаивает именно на аресте.

Экс-министру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он с соучастниками похитил у нескольких компаний 4 млрд рублей с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года и вывел средства за рубеж.



По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Кроме того, проводится проверка Абызова и его сообщников на причастность к другим преступлениям.

Абызов, как и другие фигуранты дела, не считает себя виновным.

