В феврале россияне искали в Интернете информацию об онлайн-займах в среднем каждые 4 секунды, а про обычные микрозаймы — только раз в 7 секунд. Об этом говорится в исследовании экспертов сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», которые проанализировали статистику сервисов «Яндекс.Wordstat» и GoogleTrends.

Согласно статистике, с января прошлого года популярность запроса «займы онлайн» возросла вдвое. Так, если в январе 2018 года россияне использовали его в поисковой системе «Яндекс» 311 тыс. раз, в минувшем декабре — 601 тыс. раз, а в феврале 2019 года — 539 тыс. раз, что соответствует одному запросу в каждые 4 секунды времени.

Что касается данных сервиса GoogleTrends, он фиксирует стремительный рост преобладания запросов «онлайн-заем» над запросами «микрозаем» со второй половины 2016 года.

Через два-три года МФО будут выдавать займы только через Интернет, не исключают аналитики «Займера».

«Способствует этому сразу несколько факторов. Во-первых, экономика России движется по пути цифровизации и предоставлению дистанционных финансовых услуг сегодня уделяется большое внимание. Во-вторых, сказалось повышение уровня проникновения Интернета в последние годы: в 2018 году им пользовалось 75,4% взрослого населения страны. В-третьих, играет роль и широкое распространение смартфонов — мобильным Интернетом в России активно пользуются 73 миллиона человек», — комментируют эксперты результаты исследования.

По их прогнозу, к концу 2019 года количество запросов «онлайн-заем» может вырасти в два-три раза. Причинами станут дальнейшее снижение максимальной процентной ставки по кредитам и займам, развитие дистанционных финансовых услуг, внедрение маркетплейса и биометрической идентификации россиян.