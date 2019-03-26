В 2018 году банки в Татарстане привлекли от населения и организаций республики более 1,2 трлн рублей. За год объем привлеченных средств увеличился на 13,6%.

По данным Нацбанка РТ, почти половину средств составили вклады населения. Их объем за прошедший год увеличился на 10,3% – до 578,6 млрд рублей. Доля рублевых вкладов в структуре депозитов, размещенных татарстанцами в республиканских и федеральных банках, составила 84,3%, сообщает TatCenter .

Индивидуальные предприниматели республики, по состоянию на 1 января 2019 года, хранили в банках 10,5 млрд рублей, объем их депозитов за год вырос на 21,1%. Объем остатков на депозитах юридических лиц на 1 января 2019 года составил 360 млрд рублей и увеличился за 2018 год на 23,3%.