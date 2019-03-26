Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank. Об этом управление сообщило в Twitter.

«Управление может подтвердить информацию в СМИ, которые утверждают, что в головном офисе Swedbank проходит рейд. Он осуществляется сотрудниками полиции <...> по поручению старшего прокурора Томаса Лангрота в связи с продолжающимся предварительным расследованием в отношении Swedbank», — отмечено в сообщении.

20 февраля телеканал SVT сообщил, что Swedbank, который является одним из крупнейших банков Швеции, может быть замешан в отмывании на протяжении восьми лет более 40 млрд крон (около 4,2 млрд долларов). Мошеннические действия, как утверждалось, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske Bank.

По данным журналистского расследования, деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в том числе в Эстонии. Журналисты телеканала утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в 2007—2015 годах. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske Bank на 7 млрд евро. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более 32,2 млн долларов) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют офшорным раем.