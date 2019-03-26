В крупнейшем негосударственном пенсионном фонде НПФ Сбербанка зафиксировали резкий рост обращений граждан по поводу схем самостоятельного пенсионного накопления.

Как сообщили в фонде, в феврале около 17% позвонивших в кол-центр, интересовались, как заключить договор индивидуального пенсионного плана (ИПП). При этом 20% обратившихся задавали вопросы по поводу взносов, а 14% хотели заключить новые договоры ИПП. ВНПФ Сбербанка считают, что такая тенденция говорит о росте финансовой грамотности россиян. Потенциальные клиенты задавали вопросы о доходности размещения пенсионных денег и как получить налоговый вычет.

Аудитория граждан, интересующихся своей будущей пенсией, заметно помолодела, отмечают в фонде. В частности, россияне в возрасте 25—34 лет заходят на сайт заметно чаще, чем в прошлом году, аудитория людей 35—44 лет выросла более чем в два раза.

Больше всех заботятся о своей будущей пенсии молодые петербуржцы (более 40 тыс. человек в месяц), самарцы (около 20 тыс.), екатеринбуржцы (17 тыс.) и нижегородцы (14 тыс.). В Москве сайт ежемесячно посещают более 20 тыс. жителей столицы в возрасте 18—24 лет. По данным НПФ Сбербанка, сейчас количество его клиентов превышает 10 млн человек, в фонде ежемесячно регистрируют около 130 тыс. обращений через сайт и в кол-центр.