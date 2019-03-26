Оператор Tele2 подключил свыше 640 точек оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве в 2018 году. Компания реализовала проект на базе сети LTE-450, заказчиком выступил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, сообщает пресс-служба оператора.

«Оператор установил оборудование, поддерживающее различные стандарты связи четвертого поколения, включая уникальный диапазон 450 МГц. Tele2 обладает эксклюзивными правами на использование данного частотного диапазона. Работа в стандарте LTE-450 позволяет сократить сроки подключения точек оповещения и обеспечивает беспроводное соединение, освобождая город от проводных линий связи», — говорится в сообщении оператора.

Технология позволяет установить приоритет для устройств экстренных служб и работать в условиях перегруженной мобильной сети в других частотных диапазонах.

Во время игр Лиги Европы по футболу осенью 2018 года при помощи LTE-450 была успешно протестирована система распознавания лиц, уточняет оператор.



