Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», требовавшего признать незаконной сделкой внесение прежним руководством Рост Банка (в настоящее время присоединен к «Трасту») около 50 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Капитал».



«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласила резолютивную часть решения судья Олеся Дубовик.

Оспариваемая сделка состоялась в 2017 году, когда санацию Рост Банка проводил бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов. «Траст» требовал также применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с «Рост Капитала» 50 млрд рублей. Третьими лицами к процессу привлечены бывшие руководители Рост Банка — Шишханов, Микаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко и Александр Лукин, а также ряд юрлиц.

Представитель «Траста» сообщил в суде, что оспариваемая сделка имела умысел причинить вред кредиторам Рост Банка, она планировалась одновременно с последующими сделками, в результате которых полученные на увеличение уставного капитала денежные средства сразу направлялись на покупку долей и акций в компаниях, контролировавшихся бенефициарами «Рост банка», в частности, Шишхановым и Гуцериевыми. По словам истца, «Рост Капитал» «покупал доли и акции по явно нерыночной цене… 50 млрд рублей были обменены на доли, которые стоят максимум 8 млрд рублей».

Представитель «Рост Капитала» ранее заявил в суде, что ответчик признает ряд обстоятельств, на которые ссылается истец, в частности, доводы истца о несоответствии цены покупки активов их действительной стоимости и о том, что «конечными выгодоприобретателями денежных средств являлись члены совета директоров Рост Банка Шишханов и Гуцериев».

Представитель Шишханова просил иск отклонить, поскольку внесение банком денежных средств в уставный капитал «дочерней» компании не являлось сделкой с неравноценным предоставлением и не причинило вред кредиторам. По его словам, последующие сделки не влияют на оценку действительности оспариваемой сделки. Кроме того, представитель Шишханова заявил, что истцом не доказана аффилированность ряда контрагентов «Рост Капитала» с руководителями Рост Банка.

Арбитраж Москвы 25 марта отклонил аналогичный иск «Траста» , в котором банк требовал признать незаконным внесение прежним руководством Рост Банка» 205 млрд рублей в уставный капитал ООО «Рост Инвестиции».