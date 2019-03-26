27 марта в подмосковной деревне Колионово стартовало цифровое реалити-шоу «#поравалитьвдеревню», в котором участники будут создавать полноценные домохозяйства и пытаться вывести их на максимальное самообеспечение, заявил создатель «Экосистемы Колионово» Михаил Шляпников. Ожидаемая ежегодная чистая прибыль от каждого подсобного хозяйства составит примерно 1 млн рублей.

Как сообщает ForkLog , трое участников #поравалитьвдеревню — члены кооператива, выступающего партнером Колионово, — уже определились с временным жильем и первоначальными работами.

По его словам, часто приходится слышать, что минусом криптовалют является их ограниченное использование в обычной жизни, но в этом проекте большинство возможных и допустимых расчетов планируется проводить именно с использованием kolion, waves и BTC. Общий бюджет проекта предполагается около 40 биткоинов.

Пока что события реалити-шоу будут ежедневно описываться на ресурсах Колионово, в дальнейшем рассматривается возможность телетрансляции.