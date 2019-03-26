Ранее ограничением при приеме в «Школу 21» был возраст — кандидатам должно было быть от 18 до 30 лет.
Образовательный проект Сбербанка «Школа 21», которая готовит программистов, снимает возрастные ограничения на прием студентов и теперь обучаться смогут люди старше 30 лет.
Как говорится в сообщении кредитной организации, поводом для такого решения стало успешное проведение экспериментального отборочного «бассейна», в котором прошли обучение кандидаты старше 50 лет.
По итогам «бассейна» сотрудники «Школы 21» отметили, что в опыте и упорстве группа 50+ превосходит молодых студентов. Экспертное сообщество также высоко оценивает перспективы старшего поколения в профессиях будущего.
По словам президента, председатель правления Сбербанка Германа Грефа, банк стремимся обеспечивать доступность знаний для школьников и студентов и равные возможности должны предоставляться всем, независимо от возраста. Поэтому принято решение снять возрастные ограничения при приеме в флагманский образовательный проект — «Школу 21».
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