Образовательный проект Сбербанка «Школа 21», которая готовит программистов, снимает возрастные ограничения на прием студентов и теперь обучаться смогут люди старше 30 лет.

Как говорится в сообщении кредитной организации, поводом для такого решения стало успешное проведение экспериментального отборочного «бассейна», в котором прошли обучение кандидаты старше 50 лет.

По итогам «бассейна» сотрудники «Школы 21» отметили, что в опыте и упорстве группа 50+ превосходит молодых студентов. Экспертное сообщество также высоко оценивает перспективы старшего поколения в профессиях будущего.

По словам президента, председатель правления Сбербанка Германа Грефа, банк стремимся обеспечивать доступность знаний для школьников и студентов и равные возможности должны предоставляться всем, независимо от возраста. Поэтому принято решение снять возрастные ограничения при приеме в флагманский образовательный проект — «Школу 21».