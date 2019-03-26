Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить социальную пенсию по месту фактического проживания. Соответствующие поправки в правила оформления пенсии по государственному обеспечению вступили в силу в марте, сообщили в Пенсионном фонде России.

«Отныне подтвердить проживание в России для назначения социальной пенсии можно личным заявлением в ПФР либо документами, выданными организациями социального обслуживания, исправительными учреждениями и образовательными организациями, в которых находится человек», — уточнили в ведомстве.

Одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии является постоянное проживание на территории России. До вступления в силу поправок постоянное проживание подтверждалось только паспортом с отметкой о регистрации по месту жительства, временным удостоверением личности или свидетельством МВД о регистрации по месту жительства. Чтобы реализовать право на пенсионное обеспечение для граждан, не имеющих регистрации, Пенсионный фонд ранее выносил решения о назначении социальной пенсии, в случае если человек был зарегистрирован по месту пребывания в социальных, медицинских и исправительных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социальной пенсии необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в России посредством личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Аналогично заявление не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сегодня социальные пенсии выплачиваются 3,2 млн пенсионеров. Абсолютное большинство из них (98,5%) получают пенсию по инвалидности и пенсию по потере кормильца.