Провайдер платежных и финансовых сервисов QIWI запустил сервис приема денежных переводов с открытым API для клиентов «QIWI Кошелька». Теперь пользователи могут самостоятельно настроить персональную форму приема средств для максимально комфортной и безопасной работы с финансами, говорится в сообщении сервиса.



«С помощью новой услуги принимать денежные переводы стало проще и безопаснее. Для получения средств нет необходимости указывать личные данные, например, номер мобильного телефона. Достаточно поделиться короткой ссылкой. Например — my.qiwi.com/alenka», — отмечается в сообщении.

Сервис использует API решения для онлайн-платежей — «QIWI Касса». Другими словами, часть функций, ранее доступных только бизнесу, теперь могут использовать и клиенты физические лица.

Использование API «QIWI Кассы» открывает доступ к операциям с выставлением счетов для оплаты. По умолчанию пользователю доступно несколько таких способов оплаты. В API поддерживаются операции выставления и отмены счетов, а также проверки статуса выполнения операций.

Благодаря открытому API также можно автоматизировать получение средств по разным каналам платежей: с банковских карт, сервисов QIWI или баланса мобильного телефона.

За время бета-тестирования к новому продукту уже подключилось более 6 000 пользователей, уточняет провайдер. Следующим этапом развития сервиса станет готовое решение для самозанятых. С его помощью физлица смогут принимать платежи за свои услуги и отправлять налоговые отчисления быстро и легко.

