Новый сервис позволит бизнесу круглосуточно зачислять наличные средства на счет в течение одного рабочего дня.
Промсвязьбанк запустил сервис «Электронный инкассатор», который автоматически пересчитывает купюры, определяет их подлинность, производит онлайн зачисление средств на счет и формирует детализированную отчетность.
Выручку можно вносить в любое время и неограниченное количество раз, говорится в сообщении кредитной организации.
Также Промсвязьбанк осуществляет страхование наличности, проводит удаленный мониторинг, сервисное обслуживание, а также инкассацию устройств по мере наполнения.
Тарифы на электронную инкассацию устанавливаются индивидуально и зависят от оборотов бизнеса.
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