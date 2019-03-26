Законопроект, смягчающий уголовное наказание за валютные нарушения, планируется внести в правительство в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства юстиции России.

В ведомстве сообщили, что Минюст разрабатывает законопроект, направленный на уточнение составов уголовных преступлений за нарушение требований валютного законодательства. Эта работа проводится с учетом предложений Российского экспортного центра об отмене статьи 193 УК («невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»).

«В ближайшее время планируется внесение указанного законопроекта в правительство РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того в министерстве напомнили, что в декабре Госдума приняла правительственный законопроект о существенном смягчении административной ответственности за нарушение сроков поступления валютной выручки.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что премьер Дмитрий Медведев в ответ на обращение бизнес-сообщества поручил Минюсту, Минфину и Российскому экспортному центру подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за нарушения валютного законодательства.