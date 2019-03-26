Представители криптовалютной биржи Huobi Global возмущены, что первый раунд IEO проекта ТОР Network на запущенной сегодня площадке Huobi Prime, закончился приобретением пользователями 300 млн токенов TOP за 7 секунд. Также и следующие два раунда IEO также прошли за секунды.

Площадку обвинили в обмане, скаме и несправедливом распределении возможностей в пользу инсайдеров и ботов, сообщает Anycoin .

Операции в торговой паре TOP/HT доступны на Huobi Global, а Huobi Prime готовится провести следующий токенсейл с учетом выявленных технических сложностей.