Согласно новому отчету «Мрачные тени со светлым будущим» рейтингового агентства Weiss Ratings, токен XRP получил оценку «A» и находится в «наилучшем положении» для конкурирования с Обществом всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT. EOS также удостоился рейтинга «A» как ведущая криптовалюта, составляющая конкуренцию еthereum в качестве «основы нового интернета».

Как сообщает Ttrcoin , биткоин стал третьей криптовалютой с оценкой «A». За ним идут еthereum с «A-» и сardano с «B+» как платформы с широкими возможностями для создания и запуска смарт-контрактов.

Агентство также оценило привлекательность криптоактивов для инвесторов с позиции соотношения рисков и потенциальной доходности. Согласно Weiss, только EOS, XRP, биткоин и BNB заслуживают оценки «B-», и ни одна из криптовалют не удостоилась оценки «A».