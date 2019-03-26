Новикомбанк софинансирует расходы Государственной Транспортной Лизинговой Компании, связанные с приобретением пяти самолетов L-410 производства АО «Уральский завод гражданской авиации». Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте Новикомбанка в среду, 27 марта, проект реализуется в рамках государственной программы пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний.

Само кредитное соглашение на сумму 1,1 млрд рублей было заключено в ноябре 2018 года. Сотрудничество между Новикомбанком и ГТЛК развивается с 2017 года.

«Участие в государственной программе по развитию малой авиации отвечает бизнес-стратегии Новикомбанка как опорного банка российской промышленности. Конструктивное сотрудничество c нашим партнером — Государственной Транспортной Лизинговой Компанией развивается высокими темпами и позволяет эффективно решать поставленные руководством страны задачи по продвижению на рынок конкурентоспособной техники, в том числе авиационной», — комментирует председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Программу локализованных самолетов Л-410 через механизм финансового лизинга ГТЛК реализует с 2016 года. Программа пролонгирована правительством на второй и третий этапы. Общий объем закупок самолетов L-410 по программе составит 14 единиц.



Многоцелевой самолет L-410 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями GE H80-200 и предназначен для перевозки 19 пассажиров или габаритного груза. Кроме того, самолеты семейства L-410 используются для подготовки пилотов гражданской авиации и применяются в качестве санитарных машин для оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах.