Новикомбанк предоставил очередную кредитную линию производителю средств информационной безопасности АО «Концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») с лимитом задолженности 500 млн рублей на поставку шифровальных (криптографических) средств защиты, используемых в гражданском секторе.

По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, отдельное внимание банк уделяет финансированию проектов по диверсификации производства, которые сейчас активно реализует концерн «Автоматика» и весь радиоэлектронный кластер «Ростеха», говорится в сообщении госкорпорации .