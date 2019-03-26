25 марта пользователи криптовалютной биржи Coinbene сообщили, что их еthereum-кошельки могут быть взломаны, так как на официальном сайте появилось заявление о технических работах, но торги продолжаются, хотя ввод/вывод активов недоступен.

При этом представители площадки не смогли назвать точное время окончания работ, сообщает ForkLog .

Также пользователи опубликовали два еthereum-адреса, связанных с Coinbene. В последние 24 часа с первого активно выводятся средства в Maximine Coin и Coinbene Coin. Со второго также осуществлялся интенсивный вывод токенов ERC-20, хотя принадлежность его бирже не подтверждена.