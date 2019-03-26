В Петербурге признан виновным мошенник, рассчитывавший получить 1,5 млн долларов с человека, которому обещал должность руководителя Государственной Транспортной Лизинговой Компании, крупнейшего лизингодателя РФ. Подробности дела и приговор приводит Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга .

Дело рассматривал Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга. Он установил, что фигурант дела Александр Королев в период с 18 июля по 28 июля 2018 года «умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств К., путем обмана, выражающегося в сообщении ложных сведений и обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, используя мобильный телефон, сообщил К. о необходимости передачи взятки в виде денежных средств на общую сумму, эквивалентную 1,5 млн долларов США, должностному лицу, имеющему право выдвижения кандидатов для избрания генерального директора ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и возможность способствовать назначению К. генеральным директором ПАО», говорится в сообщении пресс-службы.

В попытке реализовать эту схему Королев 1 августа 2018 года получил от К. в помещении ресторана «Таверна Гролле» в качестве первой части взятки денежные средства в общей сумме 500 тыс. долларов. Из релиза следует, что это был оперативный эксперимент и, таким образом, факт передачи взятки был выявлен и пресечен, Королев не смог воспользоваться деньгами.



В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.