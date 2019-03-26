Переход на расчеты в национальных валютах с Вьетнамом будет способствовать увеличению товарооборота и уменьшению рисков, связанных с санкционным давлением. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с руководителем экономического отдела ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Ван Бинем.

«Увеличению товарооборота будет также способствовать переход на использование национальных валют. Это всегда сложно начать, но когда коллеги будут рассчитываться в местных валютах, это будет снижать и сложности, и риски», — сказал он.

Мантуров также отметил рост товарооборота между странами в 2018 году и связал этот факт с подписанным между ЕАЭС и Вьетнамом соглашением о зоне свободной торговли.

Кроме того, по словам министра, наращивание взаимных инвестиций поможет решить задачу увеличения товарооборота между Россией и Вьетнамом до 10 млрд долларов к 2020 году. Выполнение этой задачи возможно при условии увеличения взаимных инвестиций в экономику двух стран, добавил он. Россия и Вьетнам уже работают над перечнем взаимовыгодных инвестиционных проектов, напомнил глава Минпромторга РФ.