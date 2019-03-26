Атакам вредоносного ПО подвергся практически каждый второй компьютер в технологической среде предприятия (45%), говорится в отчете «Лаборатории Касперского».

При этом в подавляющем большинстве случаев попытки заражения компьютеров АСУ носят случайный характер. Основными источниками угроз для компьютеров в технологической инфраструктуре организаций являются интернет, съемные носители и электронная почта. В России приблизительно в каждом третьем случае угроза компьютеру АСУ исходила из интернета.

Основным вектором атак через электронную почту в российских промышленных компаниях стала рассылка фишинговых писем с вредоносными вложениями. Аналитики выявили случаи использования в фишинговых письмах легитимных документов, которые, по всей видимости, были заранее украдены злоумышленниками для последующего развития атаки.

По оценкам Kaspersky Lab ICS CERT, во второй половине 2018 года как минимум на 4,3% компьютерах АСУ в мире были задетектированы троянцы-шпионы, бэкдоры и кейлоггеры, которые массово встречаются в фишинговых письмах, рассылаемых индустриальным компаниям.