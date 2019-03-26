Криптовалютная биржа Kraken намерена принять ряд мер, направленных на повышение безопасности своего продукта и криптовалютной экосистемы в целом, рассказал ее новый директор по безопасности Николас Перкоко.

Kraken ввела обязательную двухфакторную аутентификацию для аккаунтов всех ее пользователей. Для аутентификации на Kraken предлагается выбрать между Google Authenticator и YubiKey, сообщает Ttrcoin .

Перкоко также сообщил, что им была разработана дорожная карта для обеспечения безопасности биржи на 2019 год и более поздний период.

Также не базе биржи будет сформировано подразделение Kraken Security Labs, задачей которого станет «повышение безопасности всей криптовалютной экосистемы путем проверки на уязвимости продуктов сторонних компаний, таких как аппаратные, программные кошельки и т.д.»