Подразделение компании Earn совместно с некоммерческой организацией Stellar Development Foundation планируют раздать 1 млрд токенов XLM авторизованным пользователям криптовалютной биржи Coinbase из США за обучение технологии блокчейн.

Как сообщает РБК , пользователи из США получили электронные письма с предложением заработать 10 долларов в криптовалюте stellar за изучение образовательных материалов о протоколе альткоина. Также они могут получить еще 40 долларов, если пригласят четырех человек.

Изначально участники программы могли заработать токены 0x за выполнение различных заданий. На данный момент доступны три урока для начинающих, за каждый из которых можно получить 1 доллар в альткоине ZRX.