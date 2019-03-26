Криптовалютная биржа Bittrex International после отказа в проведении IEO блокчейн-проекта игровых данных Raid запланировала на 2 апреля запуск первичного биржевого предложения стартапа VeriBlock, решение которого позволяет использовать блокчейн биткоина для противостояния атакам 51% в других сетях.

Как сообщает Anycoin , в IEO смогут принять участие полностью верифицированные на платформе пользователи.

На токенсейл будет выставлено 70 млн VBK, то есть 24,7% эмиссии токена, по цене около 0,10 доллара (в биткоинах). Размер минимальной покупки определен в 100 VBK (около 10 долларов), а максимальной – в 200 тысяч VBK (около 20 тыс. долларов).