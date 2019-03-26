Онлайн-бухгалтерия от компании СКБ «Контур.Эльба» получила интеграцию с корпоративным интернет-банком Сбербанка посредством fintech API.

Корпоративные клиенты банка, пользователи системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» могут настроить интеграцию и синхронизировать список платежей в двух сервисах и, таким образом, отказаться от ручного переноса платежей в онлайн-бухгалтерию Эльба, а также регулярно в автоматическом режиме получать выписки по своим счетам, говорится в пресс-релизе «Контур.Эльба».

При этом интеграция доступна на всех платных тарифах без ограничений. На тарифах «Бизнес» и «Эконом» заодно сопоставит поступления по расчетному счету и выставленные счета. Предприниматели будут видеть список контрагентов, которые должны заплатить.