Английская компания Wuabit разрабатывает криптовалютный кошелек, который будет являться «программным агентом», управляемым искусственным интеллектом и доступным через интерфейс мессенджера WhatsApp. При этом пользователи будут управлять криптовалютными трансакциями в режиме чата с ботом посредством простых команд.

По словам представителя Wuabit, первый этап разработки продукта практически завершен и основной сервис кошелька начнется с BTC, сообщает Anycoin . Публичная бета-версия криптокошелька Wuabit должна появиться в апреле.

В будущем блокчейн-компания рассчитывает внедрить свой сервис на других платформах, включая Messenger, Telegram и Viber, и расширить перечень поддерживаемых криптовалют.