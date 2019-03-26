Компания Voximplant представила обновленный сервис для автоматизации входящих и исходящих телефонных звонков Smartcalls.

По словам начальника управления контакт-центра банка «Уралсиб» Максима Фомина, добавление входящих звонков в Smartcalls стало наиболее ожидаемым обновлением, которое позволило с помощью уже знакомого интерфейса управлять и входящей линией. Сейчас банк может вносить любые изменения в работу IVR в режиме реального времени одним кликом.

Компания Voximplant планирует развивать сервис, чтобы предложить дополнительные функциональные возможности для колл-центра будущего.