Компания «Атол» представила 2D-сканеры 2D-сканеров SB2108 Plus и SB2109 BT для быстрой работы с маркировкой, с инверсными и низкоконтрастными кодами.

Сканер АТОЛ SB2108 Plus оснащен улучшенным сканирующим элементом, который умеет считывать инверсные и низкоконтрастные штрих-коды. Беспроводной сканер АТОЛ SB2109BT оснащен Bluetooth-модулем и памятью на 10 тысяч единиц товара, говорится в сообщении компании.

До официального анонса, сканеры АТОЛ SB2108 Plus и SB2109 BT были протестированы специалистами АТОЛ на скорость и качество считывания штрих-кодов. В ходе эксперимента оценивалась скорость сканирования и распознавания 10 единиц продукции. По нормативу, время на сканирование одного штрихкода не должно превышать 3 секунд. Модель SB2108 Plus сканирует один штрих-код в среднем за 1,6 секунды, а беспроводная модель SB2109 BT — за 2 секунды.