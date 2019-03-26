Клиентам банка «Авангард» стала доступна услуга смены ПИН-кода банковских карт в интернет-банке и мобильном приложении. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Ранее эта опция была доступна только в банкоматах финучреждения.

Можно изменить ПИН-код любой из карт, выпущенных банком. Количество изменений неограниченно. Операция подтверждается кодом со скретч-карты или карты с дисплеем.