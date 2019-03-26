Чаще всего россияне по предоплаченным картам в 2018 году выбирали развлечения. Эта категория со средним чеком одной покупки 2 055 рублей стала лидером по сумме операций, свидетельствуют результаты исследования банка «Русский Стандарт».

Традиционные поводы для покупки подарочных карт — 23 февраля и 8 марта, Новый год и личные праздники. По данным банка, покупая карту в подарок, россияне чаще всего останавливались на номинале 1 тыс. рублей. На втором и третьем местах по популярности — 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей: чаще всего столько дарят на свадьбу или по случаю рождения ребенка.



Самые крупные суммы на подарки в 2018 году по предоплаченным картам тратили женщины. Если в остальные месяцы года средний чек одной операции варьировался от 600 до 3 610 рублей, то в праздничном марте он составил 8 160 рублей. Средний чек в феврале заметно скромнее — всего 1 099 рублей. В новогоднем январе представители обоих полов тратили в среднем 1 281 рубль.

Популярность предоплаченных карт банка обусловлена тем, что их покупают и физические, и юридические лица в подарок близким, коллегам, сотрудникам, клиентам и партнерам, напоминают в банке.

