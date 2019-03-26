Критик майнингового гиганта Bitmain в Twitter пользователь BTCKING555 сообщил, что ряд инвесторов готовит коллективный иск против компании в юрисдикции Гонконга с целью вернуть свои вложения после истечения срока заявки на IPO.

Как сообщает ForkLog , по словам пользователя, летом прошлого года Bitmain удалось привлечь 700 млн долларов, и только это спасло компанию от банкротства. Тем не менее инвесторы рассчитывали, что с выходом на IPO стоимость их доли существенно вырастет, чего до сих пор не случилось.

По словам главного стратегического директора Blockstream Самсона Моу, Bitmain погрязла в долгах перед подрядчиками и поставщиками, и продает устройства Antminer S15 в убыток.