Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособностиСургутнефтегазбанка на уровне «ruA+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в пресс-релизе агентства.



«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной оценкой качества активов и ликвидной позиции, высокой оценкой уровня достаточности капитала и его устойчивости к обесценению активов, а также удовлетворительным уровнем корпоративного управления», — поясняется в сообщении.

Ключевым фактором, положительно влияющим на рейтинговую оценку, аналитики называют высокую вероятность оказания финансовой поддержки со стороны собственника в силу значимости банка для материнской финансово-промышленной группы.

Банк является опорным расчетным центром ПАО «Сургутнефтегаз», а также ее дочерних компаний, и предоставляет полный спектр банковских услуг для контрагентов и сотрудников указанной группы.