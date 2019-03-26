Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились в марте, сообщает пресс-служба Банка России.

Как указано в очередном выпуске комментария «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», в марте оценка инфляции, ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев, составила 9,1% против 10,1% месяцем ранее.

«На снижение инфляционных ожиданий населения во многом повлияла стабилизация цен на бензин и ряд важных продуктов питания (мясо, яйца), а также адаптация к произошедшему повышению НДС. При этом население в марте продолжил беспокоить рост тарифов ЖКХ, связанный с «мусорной» реформой. В целом домохозяйства расценивают ускорение роста цен скорее как временное, что соответствует прогнозу инфляции Банка России», — говорится в комментарии.

«Инфляционные ожидания населения снижались второй месяц подряд и достигли минимального значения с середины прошлого года. Однако их уровень все еще остается повышенным», — уточняет Андрей Андреев из департамента денежно-кредитной политики Банка России.

Ценовые ожидания предприятий в феврале — марте также снижались после роста, наблюдавшегося с февраля прошлого года. Снижение было достаточно однородным по отраслям и регионам. Это указывает на то, что влияние повышения ставки НДС на цены в основном исчерпано, отмечают в ЦБ.



Профессиональные аналитики, как и Банк России, полагают, что ускорение инфляции в 2019 году носит временный характер. По прогнозу регулятора, годовая инфляция пройдет локальный максимум в марте — апреле 2019 года и вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты повышения НДС будут исчерпаны.