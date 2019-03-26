Банк «Кубань Кредит» изменил условия по кредитам для бизнеса.

В частности, повышена минимальная ставка на 0,5 процентного пункта по многим программам, в том числе: «Партнер-оборот» , «Партнер-авто» , «Партнер-инвест» , «Партнер-ипотека» , «Парнер-рефинанс» . Кроме того, на 2 п. п. увеличена ставка по программе «Партнер-предпринимательский» .

«Так как банк не раскрывает максимальную ставку, следовательно, невозможно оценить существенно ли ее увеличение для заемщиков», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.