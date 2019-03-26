Какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля на текущий момент нет и, согласно нашей модели, курс рубля на текущих уровнях близок к равновесному, сообщает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

«При текущем внешнем фоне пара доллар/рубль может консолидироваться в диапазоне 64-64,50 рубля/доллар. К концу недели при отсутствии позитива на глобальных рынках есть риски локальной коррекции в рубле и движения в сторону отметки в 65 рублей/доллар», - поясняет он.

«Сегодня ждем возвращения отечественной валюты под отметку 64. Пока потенциал для этого есть: пара евро-доллар предпринимает попытки роста, наступает пик налоговых платежей, а еще кому-то понадобятся рубли для участия в аукционе Минфина по ОФЗ. Ближайшую цель по паре доллар-рубль мы видим в районе отметки 63», - комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По словам заместителя директора информационно-аналитического центра Альпари Натальи Мильчаковой, сегодня на открытии торгов можем увидеть рубль в небольшом плюсе. По паре доллар/рубль ожидается коридор в 64-65 рублей, а по паре евро/рубль – 72-73 рубля.

Как прогнозирует руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский, рубль может продолжить консолидироваться в боковом диапазоне на общей волне неопределенности, которая по-прежнему превалирует на мировых рынках.