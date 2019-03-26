Средства предназначены для приобретения более 8200 нефтеналивных цистерн. Эта сделка позволит RAILGO нарастить собственный парк подвижного состава на треть – более чем до 30 000 единиц.

Кредит предоставлен на срок 7 лет.

RAILGO - одна из ведущих транспортно-экспедиторских компаний России, специализирующаяся на перевозке нефтеналивных грузов железнодорожным транспортом. Компания оказывает логистические услуги крупнейшим российским предприятиям топливно-энергетического комплекса, обеспечивая железнодорожную перевозку в порт, перевалку и морскую транспортировку грузов.

По итогам 2018 года среднегодовой объем железнодорожных перевозок компании составляет около 30 млн. тонн грузов

«Компания RAILGO – наш давний и надёжный партнер, с которым мы плодотворно работаем уже более семи лет. Альфа-Банк – один из крупнейших кредиторов реального сектора России, наша миссия - быть надежным партнером для устойчивых, эффективных, динамичных компаний, предоставляя им весь спектр финансовых инструментов для развития бизнеса и наращивания доли рынка. Мы крайне довольны тем, что в результате данной сделки наш клиент еще больше усилит свои позиции на рынке», - заявил руководитель управления по работе с предприятиями транспорта Альфа-Банка Максим Жила.



«Финансирование Альфа-Банка позволило RAILGO нарастить и значительно обновить парк подвижного состава. Мы рассчитываем, что это позволит нам значительно увеличить объем железнодорожных перевозок и расширить географию нашего присутствия, повышая уровень управления подвижным составом и оперативность реагирования на запросы клиентов», - прокомментировал председатель правления компании RAILGO Рахман Халилов.