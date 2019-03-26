Альфа-Банк, планирующий в 2019 году войти в топ-пятерку банков по выдаче ипотеки , заключил сделку по покупке ипотечного портфеля у Абсолют Банка. Об этом рассказали РБК в Альфа-Банке.

Объем продаваемого портфеля составляет 10 млрд рублей, уточнила РБК предправления Абсолют банка Татьяна Ушкова. В прошлом году Альфа-Банк уже провел первую сделку по покупке ипотеки у «Абсолюта» на 4 млрд рублей.

Сделка будет проведена во II или III квартале 2019 года, в дальнейшем такие сделки будут проводиться не реже одного раза в квартал, а объемы приобретаемого портфеля могут быть увеличены, добавили в Альфа-Банке. Ипотечный портфель Абсолют Банка для продажи будет формироваться из новых кредитов, находящихся на балансе банка не менее трех — пяти месяцев с высоким качеством обслуживания, пояснили там. Условия договора, в том числе размер процентной ставки, срок кредитования и другие основные параметры кредита, не изменятся.

Альфа-Банк намерен нарастить качественный ипотечный портфель как органически собственными силами, так и покупая хорошие портфели у других игроков, прокомментировал руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

Абсолют Банк, по данным «ДОМ.РФ», по итогам 2018 года занимал восьмое место как по выдаче ипотечных кредитов (48,1 млрд рублей), так и по ипотечному портфелю. На 1 марта долг его клиентов по ипотеке достиг 91 млрд рублей.

Альфа-Банк в топ-десятку по объему выдачи ипотечных кредитов в 2018 году не вошел, заняв 11-е место (30,3 млрд рублей), а по портфелю остался за пределами топ-15. Но банк наращивает портфель: за период с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019 года он вырос почти в четыре раза до 41,4 млрд рублей.

Абсолют Банк переходит на новую бизнес-модель, осуществляя продажу портфелей другим участникам рынка, сообщила РБК Татьяна Ушкова. По ее словам, банк планирует ежемесячно продавать портфели на 4—5 млрд рублей. Для этого банком запущена сервисная платформа, которая позволяет быстро формировать качественные однородные портфели для продажи и передавать их другим банкам, пояснила глава «Абсолюта».

В планах банка оставлять на балансе 60% ипотечного портфеля, подчеркнула она, добавив, что банк планирует развивать такую модель не только в ипотеке , но и в автокредитовании .

За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд рублей. В частности, сделки совершались с Альфа-Банком и банком «Ак Барс», рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуются еще пять-шесть игроков. В частности, скоро состоится сделка по продаже портфеля с Транскапиталбанком, рассказала она, не уточнив объемы.

Активная выдача ипотечных кредитов в прошлом году со стороны крупных игроков, в частности госбанков, привела к изменению ценообразования, поскольку госбанки обладают более дешевым фондированием. Сервисная модель позволит Абсолют Банку сохранить прибыльность ипотечного направления бизнеса при изменении рыночной конъюнктуры, объяснила Татьяна Ушкова. Продавая часть портфеля, банк сразу фиксирует прибыль, получает ликвидность, которую может снова направить на выдачу новых ипотечных кредитов, таким образом, банк получает максимальную отдачу на капитал, заключила глава банка.

Абсолют Банк хочет расти и зарабатывать, а за счет передачи активов с баланса можно разгрузить капитал, который пока остается под давлением и потому может ограничивать рост, предполагает старший директор Fitch Александр Данилов. В частности, консолидированные нормативы достаточности капитала по банковской группе на 1 января 2019 года были ниже нормы, устанавливаемой ЦБ. Несмотря на то что у самого банка показатели достаточности капитала превышают минимальные требования ЦБ, на уровне группы на капитал давит санируемый Балтинвестбанк, которому необязательно соблюдать нормативы, пояснила аналитик Moody's Светлана Павлова.



Дополнительную поддержку банковской группе должно оказать ожидаемое вливание акционерами капитала на 6 млрд рублей, добавляет Данилов. Эту докапитализацию банк проведет в первых числах апреля.