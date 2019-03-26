Со стороны Альфа-Банка, покупателя ипотечного портфеля, соглашение о намерениях подписал руководитель блока «Розничный бизнес» Майкл Тач. Со стороны Абсолют Банка, продавца ипотечных кредитов, - председатель правления Татьяна Ушкова.



Стороны определили, что первая сделка на новых условиях будет проведена во 2-3 кварталах 2019 года. В дальнейшем сделки будут проводиться не реже, чем один раз в квартал. При этом объемы приобретаемого портфеля могут быть увеличены.



В рамках долгосрочного сотрудничества партнеры договорились о полной автоматизации процесса по переуступке ипотечных закладных. В частности, будут созданы каналы для обмена данными, согласованы формы отчетов для оперативной выгрузки и загрузки информации в программное обеспечение. Создание технической платформы позволит осуществить максимально быстрый и комфортный перевод клиента на обслуживание в Альфа-Банк.



Важно, что место выдачи кредита будет совпадать с регионом присутствия ипотечного бизнеса Альфа-Банка, что необходимо для сохранения комфортных условий обслуживания заемщиков. Действующие условия договора, в том числе размер процентной ставки, срок кредитования и другие основные параметры кредита - не изменяются.



В соглашении также определено, что портфель для продажи формируется из новых кредитов, находящихся на балансе банка не менее 3-5 месяцев с обязательным высоким качеством обслуживания.



«В прошлом году мы успешно закрыли первую сделку с Абсолют Банком на 4 млрд руб. Мы рады успешному сотрудничеству с банком. Ипотека – фокусный продукт розничного бизнеса Альфа-Банка. Наша задача – нарастить качественный портфель, как органически собственными силами, так и покупая хорошие портфели у других игроков. Мы активно наращиваем долю рынка, в планах банка войти в топ 5 по объемам выдачи уже в этом году», - прокомментировал руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.



«В условиях высокой конкуренции в ипотеке наш банк принял стратегическое решение развивать сервисную модель бизнеса: часть портфеля мы будем оставлять на своем балансе, а часть - продавать надежным участникам рынка, заинтересованном в быстром росте своего бизнеса. Банк обладает высокими компетенциями в ипотечном бизнесе и развитой партнерской сетью, что в сочетании с современной цифровой платформой позволяет нам выдавать свыше 10 млрд рублей ежемесячно, формируя качественные ипотечные портфели», - прокомментировала Татьяна Ушкова, председатель правления Абсолют Банка.