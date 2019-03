Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило Мидзухо Банку (Москва) кредитный рейтинг «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг Мидзухо Банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности.



«Мидзухо Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле», — говорится в релизе.



Конечным собственником 99,9% акций российского Мидзухо Банка выступает Mizuho Bank, Ltd. — ключевая структура Mizuho Financial Group Inc., одного из крупнейших финансовых институтов в Японии и мире.

Одним из ключевых факторов рейтинговой оценки аналитики называют очень высокую вероятность оказания экстраординарной поддержки со стороны акционера.



«По мнению АКРА, в случае необходимости материнский банк может предоставить Мидзухо Банку долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также осуществлять увеличение капитала. Итоговая оценка странового риска юрисдикции присутствия иностранной поддерживающей организации (Япония) относительно уровня странового риска России и оценка кредитоспособности ПО определены Агентством как сильные», — говорится в релизе.

Агентство отмечает рост кредитного портфеля банка за 2018 год, что соответствует стратегии финансовой организации.

Достаточность капитала Банка оценивается как сильная, что подтверждается показателями по регулятивным нормам (Н1.2 = 56,1%, Н1.0 = 59,45% на 1 февраля 2019 года). Текущий уровень достаточности капитала позволяет Мидзухо Банку выдержать рост кредитного риска более чем на 500 б. п., указывают аналитики.