Ассоциация форекс-дилеров (АФД) признала нелегальным форекс-дилером компанию Global FX и еще несколько компаний, имеющих в качестве общего партнера «Международный финансовый центр». Об этом сообщается в пресс-релизе АФД.

«Компания Global FX зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах и предлагает услуги гражданам Российской Федерации по торговле на рынке форекс, криптовалютами и контрактами на разницу на драгоценные металлы и сырье. Компания не имеет лицензии Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера, а также привлекает граждан Российской Федерации в зарубежные юрисдикции», — говорится в сообщении.

На территории России зарегистрирована компания «Global Finance» — партнер Global FX, также не имеет лицензии Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера.

«Из телефонного разговора с представителем компании стало известно, что Global Finance также является партнером компании Global FX. Общество, используя «агрессивные» методы привлечения граждан Российской Федерации, навязывает услуги по торговле на рынке форекс, криптовалютами и контрактами на разницу на драгоценные металлы и сырье», — добавили в АФД.

Еще одной компанией, признанной нелегальной, стала FX Open Markets Limited. Она не имеет лицензии ЦБ, при этом предлагают услуги по торговле на рынке форекс, торговле криптовалютой, а также торговле контрактами на разницу.

Кроме того, эта компания предлагала услуги ПАММ-счетов. ПАММ-счет — это инвестиционный сервис, при котором трейдер торгует на рынке форекс, используя как свои инвестиции, так и средства инвесторов. Прибыли и убытки, полученные в результате торгов, распределяются между всеми участниками ПАММ-счета автоматически, пояснили в организации.

«В ходе телефонного разговора было установлено, что данная компания не имеет регуляции, а также предоставляет возможность пополнения счета через электронно-платежные системы», — отмечается в сообщении.

«СРО АФД выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что компании, не имеющие лицензию Банка России, предлагают услуги по торговле на рынке форекс гражданам Российской Федерации. Записи телефонных разговоров с представителями указанных компаний имеются в распоряжении СРО АФД», — заключили в ассоциации.

В октябре 2018 года Банки.ру провели расследование, где выяснили и рассказали, как в московском Сити работают трейдеры и компании, нелегально привлекающие на валютный рынок тысячи россиян..