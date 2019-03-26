В новом современном и просторном VIP-офисе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предлагается комплексное расчетно‑кассовое обслуживание, инвестиционные продукты и аренда банковских ячеек. Комфортная переговорная создает частным риелторам и агентствам все условия для конфиденциальных встреч и сделок с недвижимостью. На каждом этапе взаимодействия с банком клиента сопровождает персональный менеджер.

Помимо услуг для бизнеса, в новом офисе премиум-класса представлены все сервисы Юнистрим для физических лиц. Здесь можно совершать денежные переводы и платежи, погашать кредиты, оформлять банковские карты и менять наличную валюту по выгодному курсу.

«В рамках реализации стратегии Юнистрим по расширению спектра банковских услуг мы предлагаем многофункциональный формат для нашего VIP-офиса, — сообщает Александр Ложкин, директор по развитию банковского бизнеса Юнистрим. — Пространство офиса организовано таким образом, чтобы обеспечить нашим клиентам высший уровень сервиса и полную конфиденциальность».