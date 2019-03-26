ВЭБ.РФ планирует завершить процедуру по подготовке Связь-Банка для передачи в казну РФ в течение нескольких недель. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов по итогам наблюдательного совета, где обсуждался этот вопрос.

«Что касается всех корпоративных процедур и нашей ответственности по чистому балансу и передаче активов, мы завершим эту работу достаточно быстро, я думаю, что несколько недель буквально. Но как Минфин и Центральный банк договорятся между собой <...> я не могу здесь говорить о сроках, это работа наших финансовых властей», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках передачи Связь-Банка.

При этом Шувалов уточнил, что в настоящий момент основная часть работы по оценке портфеля активов Связь-банка закончена.