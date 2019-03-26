В Санкт-Петербурге задержана злоумышленница, подозреваемая в серии мошенничеств в сфере кредитования, сообщает пресс-служба МВД РФ. Задержанная похитила деньги клиентов кредитной организации, используя служебное положение.

«25 марта 2019 года сотрудники полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнюю гражданку. Полицейские установили, что указанная гражданка с 2016 по 2018 год, исполняя возложенные на нее обязанности, находясь на рабочем месте, без ведома восьми клиентов кредитно-финансовой организации перечислила их денежные средства на другой счет, после чего перевела на свою банковскую карту и обналичила», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе следствия злоумышленница изобличена еще в семи аналогичных эпизодах, уточняют в МВД.

Сумма похищенного составила около 4,5 млн рублей.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.