В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом РБК сообщил источник близкий к ФСБ и подтвердил собеседник в правоохранительных органах.



Абызов в последнее время жил в Италии, рассказал изданию один из его знакомых. При этом другой собеседник близко знакомый с Абызовым сообщил, что в понедельник, 25 марта бывший чиновник был в России. «Вчера он был в Москве», — сообщил изданию знакомый бизнесмена

Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Однако во время реформы правительства после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена и Абызов в обновленное правительство не вошел.

«За 6 лет проделана серьезная работа, заложен фундамент, который сделал открытость неотъемлемым элементом повседневной работы руководителей министерств и ведомств и кабинета министров в целом», — оценил итоги своей работы в правительстве сам Абызов.

Главными итогами своей работы он назвал «перезагрузку» общественных советов при органах власти, подготовку Экспертным советом при правительстве более 1,2 тыс. заключений по вопросам социально-экономического развития страны и запуск портала обсуждения проектов нормативных правовых актов.

До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях в «Новосибирскэнерго», входил в правление РАО «ЕЭС», был гендиректором «Кузбассразрезугля» и председателем совета директоров Ru-Com.

Во время пребывания на посту министра Абызов был одним из самых много зарабатывающих членов правительства. По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год 455,6 млн руб. В следующем году доход Абызова вырос до 520,9 млн руб., однако он уступил место лидера министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову (582,1 млн руб.). В 2017 году доходы Абызова сократились до 181 млн руб.

В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в $600 млн, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» он занял 162-е место.

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